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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: مشروع تطوير مدينة العريش يشمل 3 مراحل

تطوير ميدان الرفاعى
تطوير ميدان الرفاعى بالعريش

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مشروع تطوير وتنمية مدينة العريش يشمل 3 مراحل، حيث انتهى العمل من تنفيذ  المرحلة الأولى من المشروع، بينما قاربت المرحلة الثانية على الانتهاء، لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة ليتغير شكل مدينة العريش وتصبح فى مصاف عواصم المحافظات من حيث الحداثة والتطوير.

ولفت المحافظ، إلى أن المرحلة الأولى من تطوير وتجميل مدينة العريش شملت رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين، وهى السادات «ميدان الرفاعى بوسط مدينة العريش» والنصر والشهداء «الساعة سابقًا» وبنك القاهرة و الميناء، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.


شارع الفاتح:

 

وتابع المحافظ ،أن المرحلة الثانية من تطوير مدينة العريش تشمل تطوير شارع الفاتح، فضلًا عن التطوير الكامل للمدخل الغربى للمدينة حتى نادى عثماثون بطول 11 كيلومترا، لزيادة عدد حارات شارع الفاتح ورفع كفاءته كاملا من أسفلت وتشجير وأرصفة وإنارة ليصيح الواجهة المشرفة للعريش.

أما المرحلة الثالثة وهى تطوير كورنيش العريش من الحديقة الدولية وحتى المحافظة القديمة ويشمل التطوير إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحى، للى جانب أعمال الإنارة كامل وأماكن انتظار وأماكن خدمات ليكون متنفسا طبيعيا ومزارا سياحيا لأهالى سيناء والزائرين.

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العريش مشروع تطوير مراحل مدينة

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