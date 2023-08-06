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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمتين من دولة عربية.. قتلى ومفقودون في تحطم سفينتي مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

تحطم سفينتين مهاجرين
تحطم سفينتين مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الأحد، انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وسط تقارير عن فقدان أكثر من 30 شخصا في أعقاب حطام سفينتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلا عن روايات ناجين، أن زورقين للمهاجرين انطلقوا من ميناء صفاقس، بؤرة أزمة الهجرة في تونس، غرقا يوم السبت وهما في طريقهما إلى أوروبا.

وقالت أنسا إن إحدى السفينتين كانت تحمل 48 شخصا، والثانية 42 شخصا، مشيرة إلى أن خفر السواحل عثر على الناجين على بعد حوالي 23 ميلا بحريا (46 كم) جنوب غرب لامبيدوزا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إنه لا يمكنه سوى تأكيد عدد الناجين وانتشال جثتين تعود لسيدة ورضيع لا يتجاوز عمره العام.

ووصل أكثر من 2000 شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن تم إنقاذهم في البحر من قبل زوارق الدورية الإيطالية ومجموعات المنظمات غير الحكومية، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

وذكرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 30 مهاجرا على الأقل في عداد المفقودين في أعقاب حطام سفينتين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفقا لشهادة ناجين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 28 شخصا لقوا حتفهم في البحر، وفق رواية ناجين كانوا على متن أحد القوارب، بينما تم الإبلاغ عن فقد ثلاثة من القارب الثاني.

وتشهد إيطاليا ارتفاعا حادا في الهجرة البحرية، حيث تم تسجيل ما يقرب من 92000 وافد حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الداخلية التي تم تحديثها مؤخرًا يوم الجمعة، مقارنة بأكثر من 42600 في نفس الفترة من عام 2022.

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