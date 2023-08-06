هذه العبادات يجوز للحائض فعلها بلا إثم عليها.. الإفتاء توضح

ما حكم ترديد الحائض الأذان والأذكار؟" سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو مسجل له.

وقال شلبي إنه يجوز للمرأة الحائض ترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء، مؤكدًا أن ذكر الله تعالى جائز للحائض والجنب والنفساء، طالما أنه ليس صلاة أو صومًا.

عبادات يستحب للحائض فعلها

وأكد أن المرأة الحائض مشروع لها ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.



سبب حرمة قراءة الحائض للقرآن الكريم

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحائض لا تمس المصحف أو تقرأ منه لكن او احتاجت أن تراجع ماحفظت فلها ذلك لأن فترة الحيض قد تمتد لأيام كثيرة وقد تحتاج مراجعة ما حفظته، والأصل لايجوز لها مس المصحف أو قراء القرآن.