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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

%0.2 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 2150 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1959 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1931 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1943 دولارًا.

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وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2463 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1847 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1437 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع، حيث لم تتأثر حركة الأسعار مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب مع رفع الفائدة، لكن العائدات التي حققها الذهب منذ قرارات رفع الفائدة والتعويم خلال الغام الماضي، أثبتت جدارة الذهب كأداة للتحوط ضد تراجع العملة وقت الأزمات، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
 

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