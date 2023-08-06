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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمر يسري تخطف القلوب بأحدث إطلالة لها من سيارتها

سمر يسري
سمر يسري

خطفت الإعلامية سمر يسري، الأنظار في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمر يسري ، من داخل السيارة بلوك صيفي جذاب، حيث ارتدت توب كت باللون الأسود، ونظارة شمس أنيقة مع لمسات فريدة من الميك آب تبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وتتميز "سمر" ، بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري، العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٠٣٥٩٣٣

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