خاص.. أول تعليق من وكالة إيكوبا على أنباء انضمامه للأهلي

أفادت تقارير صحفية، خلال الأيام القليلة الماضية، باقتراب الأمريكي ذو الأصول النيجيرية إدوفي إيكوبا، مهاجم فريق زالايجيرزيجي تورنا إجيليت المجري، من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث النادي الأهلي عن مهاجم سوبر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وتواصل موقع صدى البلد مع وكالة “Dynamic Lions” المسئولة عن اللاعب لمعرفة حقيقة هذه الأنباء، حيث أكدت صحة التقارير التي تشير إلى اقتراب إيكوبا من النادي الأهلي.

مفاوضات الأهلي لضم إيكوبا

وأشارت إلى أن المفاوضات تجرى بين الناديان في المرحلة الحالية، وإيكوبا لا يمانع في الانتقال إلى الأهلي.

وأوضحت أنه عندما يتم الاتفاق على كل شيء سيتم الإعلان، وأن المفاوضات جارية حاليًا.

واختتمت أن إيكوبا مطلوب في العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي بخلاف الأهلي، و يأتي أبرزها من تركيا.

ولعب إيكوبا، البالغ من العمر 25 عامًا، الموسم الماضي مع فريقه المجري في 33 مباراة، سجل 13 هدفًا وصنع 2 آخرين.