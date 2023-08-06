رابطة الأندية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس في الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس هذا الموسم.

وكتب أحمد حسن نجم المنتخب السباق عبر حسابه علي فيسبوك "رابطة الأندية المصرية تعلن فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري المصري موسم 2022-2023 بتصويت الجمهور ".

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، احتفل بانتهاء الموسم الجاري بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر والتأهل لنصف النهائي.

وكتب الشناوي عبر حسابه على تويتر: "موسم تاريخي للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة".