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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها  الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،كيفيّة استخدم قشر الرمّان للشعر. 

واستخدم قشر الرمّان للشعر يتم بهذه الطريقة  :-  
·نُقطّع قشر الرمّان إلى قطع صغيرة، ثمّ نضعها في كمية من الماء على نار هادئة، ونتركه يغلي جيّداً حتّى يتحوّل الماء إلى سائل كثيف، بعدها نطفئ النار، ونترك المزيج حتّى يبرد تماماً، ثمّ نضعه في زجاجة رذاذ، ونرشّه على الشعر حتّى يصبح رطباً، وبواسطة فرشاة نحرّك المزيج على فروة الرأس، ونغطيه بكيس بلاستيكيّ مدة أربعين دقيقة، ثمّ نغسله بالماء والشامبو كالمعتاد، ونكرّر التجربة مدّة ثلاثين يوماً حتّى نحصل على النتيجة الجيدة، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من لبن ازبادي إلى المزيج إذا كان الشعر دهنياً من أجل التقليل من نسبة الزيوت التي تفرزها فروة الرأس، إضافةً إلى إمكانية هرس ثمرة أفوكادو وإضافتها إلى المزيج إذا كان الشعر جافاً.
· نخلط ثلاث ملاعق كبيرة من قشر الرمّان المطحون، وثلاث ملاعق من زهر الرمّان المطحون، وثلاث ملاعق كبيرة من مطحون البابونج، وثلاث ملاعق من الشاي المطحون، وعصير ليمون، وملعقة ونصف من خل التفاح، وثلاث حبّات من الجزر المبروش، وملعقة ونصف من بودرة الحناء، والقليل من الماء الساخن، ثمّ نضع المزيج على الشعر، ونتركه ثلاث ساعات تقريباً حتّى نحصل على النتيجة الجيدة في صبغ الشعر بلونٍ أشقر طبيعيّ، ونكرّر التجربة ثلاث مرات أسبوعياً.
· نطحن كمية من قشر الرمّان، ونخلطه مع الحناء الخاصّة بالشعر، ونضعها عليه، ونتركه مدة ساعة تقريباً، فهي من الوصفات التي تعالج تساقط الشعر.
· نضع كمية من قشر الرمّان في كمية من الماء على نار هادئة، ونتركه حتّى يغلي ويصبح مزيجاً كثيفاً، ثم نتركه حتى يبرد، ونخلطه بزيت الزيتون قبل أن نضعه على الشعر مدّة خمس عشرة دقيقة.

فوائد قشر الرمّان للشعر ما يلي :-
- يمنع التساقط من خلال تقوية جذوره.
-  يساعد في علاج الصلع.
-  يُعزّز نمو الشعر بشكلٍ طبيعيّ.
-  يزيد من كثافة الشعر.
- يُغذّي الشعر ويمده بالمغذيات كالفيتامينات، والمعادن.
-  يمنع ظهور الشيب المبكر.
-  يعالج معظم أمراض فروة الرأس.
-  يعالج مشكلة القشرة والحكة.
-  يُستعمل في صبغ الشعر باللون الأحمر الطبيعيّ.

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