طارق عزمي: يمني عياد شرفت مصر وننتظر ذهبية الملاكمة باولمبياد باريس.. فيديو

أكد الدكتور طارق عزمي رئيس لجنة مدربي الملاكمة في منطقة الجيزة أن لاعبي منتخب مصر للملاكمة قادرون على تحقيق الميداليات الاولمبية والعالمية.

وقال الدكتور طارق عزمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: حققنا ميداليات اولمبية وعالمية نعتز بها ونتمني تحقيق المزيد من الميداليات في دورة باريس الأوليمبية 2024.

وأضاف الدكتور طارق عزمي: أنه تم تنظيم بطولة جمهورية فى شهر يوليو الماضي بالمركز الاوليمبي تحت رعاية الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة المصري الذى يعتبر راعي الملاكمة في مصر وهو صانع تاريخ الملاكمة المصرية بالنتائج التي قدمها على مدار تاريخه فى دورة اثينا بتحقيق 3 ميداليات وبدورة البحر الابيض المتوسط.

وشدد الدكتور طارق عزمي على أن بطولة الجمهورية الاخيرة خرج منها ابطال ينتظرون تمثيل مصر فى دورة البحر المتوسط.



طارق عزمي: 7 نجوم يمثلون مصر فى تصفيات السنغال

وقال الدكتور طارق عزمي، إن هناك سبعة لاعبين من المقرر أن يمثلوا مصر فى تصفيات السنغال المؤهلة لدورة باريس 2024 وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، ويشارك فيها 4 انسات فى مقدمتهم يمني عياد التى حققت اول ميدالية فى البطولة العربية على مستوي الملاكمة النسائية كما حققت مركز ثالث في دورة البحر المتوسط وهيميدالية تاريخية ونطمع في تحقيق مزيد من الميداليات في قادم المشاركات.

واستطرد الدكتور طارق عزمي : منطقة الجيزة قدمت ابطال شرفوا المنطقة وحلقوا فى العالمية واحرزوا بطولة العالم للشباب على غرار جلال الجندى ومحمد عبدالمولي وايهاب عبدالباسط وأبناء عائلة الجندى حسام واحمد الجندي الي جانب عمر خالد.

واختتم الدكتور طارق عزمي حديثه قائلا: الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم دوما داعم كبير لمنطقة الجيزة للملاكمة معنويا ويسعى لتذليل اي عقبات من اجل إفراز أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية والعالمية.