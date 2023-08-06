شهادة الثانوية بـ1000 جنيه.. مطالب بتدخل وزارة التعليم لوقف جشع المدارس

أكد رفعت رفعت فياض، الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، إن رسوم استخراج شهادة نجاح الثانوية العامة 65 جنيها من أي مدرسة سواء حكومية أو خاصة أو دولية، مشيرا إلى أن الشهادة مؤمنة وغير قابلة للتزوير، كما أن هناك توجيهات مشددة من قبل وزير التعليم بشأن منح الطلاب الشهادات لسرعة التسجيل في تنسيق الجامعات.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم منح الطلاب الشهادات خلال الأيام المقبلة والانتهاء من ذلك من أجل تنسيق القبول بالجامعات، مشيرا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى ينتهى يوم الأربعاء المقبل.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يتم مد تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الخميس المقبل، لمنح الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة تسجيل رغبات القبول بالجامعات.

وحذر فياض أولياء الأمور من جشع المدارس، مؤكدا أن هناك مدرسة تمنح شهادات الثانوية مقابل 1000 جنيه، مطالبا الوزارة بالتدخل للحد من هذه التصرفات.