برلماني: النظام الانتخابي 50 /50 مناسب لمصر في الفترة الحالية

قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يضم 3 محاور و19 لجنة ويناقش 130 قضية مطروحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا أحد يتحدث عن مشاكل في الحوار الوطني ولكن المطلوب طرح حلول تكون قابلة للتنفيذ

وأكد محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النظام الانتخابي الحالي أفرز عن وجود 14 حزبا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلين في البرلمان

ولفت إلى أن النظام الانتخابي 50 /50 هو المناسب لمصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك فرصة انفتاح سياسي وتعددية والكل يبدي برأيه وقد لاحظنا هذا في الانتخابات الرئاسية.

وأردف محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب أن تكون هناك كأحد مخرجات الحوار الوطني، ثورة تشريعية في القوانين وتغييرها لتكون بالشكل اللائق بالدولة المصرية.