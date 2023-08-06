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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصل إلى 65 ألف جنيه .. أسعار تذاكر حفل أنغام في العلمين

أنغام
أنغام

وصلت المطربة أنغام، إلى القاهرة، قادمة من السعودية، عقب تقديمها باقة من أغانيها في حفل أقيم مساء الخميس الماضي، في جدة، ضمن فعاليات موسم صيف جدة 2023.

 

أنغام، تستعد لتقديم ثاني حفلاتها خلال شهر أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يوم 18 من الشهر الحالي.

تذاكر حفل أنغام:

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

 

المطربة أنغام، قدمت مجموعة من أغانبها، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في الحفل الذي أقيم في جدة، مساء الخميس الماضي 3 أغسطس، بينها: عمري معاك، أهي جت، لوحة باهتة، بقول نسياك، سيبك انت، عارفة قيمتي، عرفها بيا.

 

حفل أنغام:

 

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

 

 

حضرت أنغام بكامل أناقتها التى تتناسق مع رقى ذوقها وفنها مرتدية فستانا خطف الأنظار من تصميم زهير مراد وكان بصحبتها مديرة أعمالها راندا رياض وبمجرد صعودها على خشبة مسرح بنش مارك بجدة بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تصاعدات أمواج الهتافات والتصفيق الحار.

 

قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هى "عمري معاك" ،اهي جت ،عارفة قيمتي ،لا تهجى ،انا عايشة ،حالة ،اساميك الكتيرة ، بخاف افرح ،حالة خاصة جدا ،نسينا نعيش ،بقول نسياك ،غريب ،لوحة باهتة ،بقيت وحدك ،عشان ارضيك ،اناني ،حتة ناقصة ،قلبك ،خليني شوية معاك ،انا بيعته كتير ،وحدانية ،طول مانت بعيد ،عرفها بيا ،وين تروح ،١٠٠ صورة ،سيدي وصالك ،اكتبلك تعهد ،ياريتك فاهمني.

تذاكر حفل أنغام أنغام حفل انغام

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