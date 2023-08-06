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رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة" لا تقتصر على التسلح العسكري

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

شدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على ضرورة التحلي بالأخلاق والعلم، مؤكدًا أن المقصود بالقوة في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ لا يقتصر على التسلح العسكري، وإنما يشمل التحلي بقوة العلم والوعي، فالأمم لا تبنى إلا بالعلم الصحيح.

ونوه المحرصاوي خلال كلمته في افتتاح ندوة: «الحضارة والفكر الإسلامي ودور خريجي الأزهر في تطبيق القيم الأزهرية» إلى أن أساس التطرف الفكري يكمن في الاعتماد على تلقي العلم من مصادر غير شرعية، وأورد بعض الآيات التي يفهمها البعض فهمًا خاطئًا مبينًا معانيها اللغوية.

وحذر من الانسياق خلف الدعوات التي تستقطب الطلاب الوافدين لحضور دروس في أماكن غير معتمدة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه ومجالسه العلمية في الجامع والجامعة ومنظمة خريجي الأزهر.

وقدم المحرصاوي الشكر لسفارة إندونيسيا لرعايتها للطلاب، ولمؤسسة السلام للعالمين؛ لحسن تنظيمهم لهذا الملتقى الفكري الذي يضم نخبة من الدارسين بالأزهر الشريف.

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رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصاوي الأزهر التسلح العسكري العلم

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