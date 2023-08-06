وزير الصناعة يستقبل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، وكذلك الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، وأشارا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين لعلاقات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد في كلا البلدين الشقيقين، مشيرين إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين البلدين لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بالبلدين.

وأكدا أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي العربي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

واتفقا على أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون في مجالات الصناعة والألمنيوم، علاوة على تناول فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.



كما تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.