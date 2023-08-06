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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«القومي للمرأة» ينظم برنامجا تدريبيا حول «التثقيف المالي» بمحافظة البحيرة

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج تدريبي حول" التثقيف المالي"، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي.

أقيم البرنامج التدريبي بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية و مؤسسة باثفايندر انترناشونال، واستهدف فريق عمل مجموعات الإدخار والإقراض بمحافظة البحيرة .

وأكدت أنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، على أهمية تدريبات التثقيف المالي الدورية لفريق عمل المشروع حيث تسهم بشكل كبير في ثقل مهاراتهم ومعرفتهم، وتمكينهم من نقل خبراتهم بدقة الي سيدات قري المحافظات المستهدفة، مما يسهم في نشر التوعيه المالية بطريقة صحيحة الى السيدات لتمكينهن من إدارة أموالهن بمهارة.

من جانبها أفادت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بأن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مجال للتثقيف و الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا تأتى كخطوة مهمة و مكملة لشراكة البرنامج مع المجلس في مجال التمكين الاجتماعي من خلال تداخلات وأنشطة البرنامج.

وتضمن برنامج التثقيف العديد من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعيه المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها ، ومفهوم الإدخار والموازنة، والتعرف علي أدوات التخطيط المالي، علاوة على توضيح مفهوم التأمين وأنواعه، ودوره في الحد من المخاطر، وطرق الدفع وتحويل الأموال، وأنواع المخاطر المالية وكيفيه تجنبها، كما شمل التدريب ايضا محاضرة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال لفريق العمل.

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