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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل يكشف كواليس فيلم ع الزيرو

الدكتور مدحت العدل
الدكتور مدحت العدل

كشف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، تفاصيل جديدة عن آخر أعماله الفنية، وهو فيلم "ع الزيرو"، معبرًا عن عميق امتنانه لفريق العمل في هذا الفيلم الذي يعرض حاليا في السينما.

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أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

وقال مدحت العدل، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأحد، أشكر محمد رمضان على أدبه وذوقه مع الجميع، وجومانا مراد قدمت دورًا جيدًَا، ونيللي كريم فنانة كبيرة، وقدمت دورها في العمل بكل احترافية.

وأضاف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، أن الفن عمل ديمقراطي، خاصة وأنه عمل يتفق عليه جميع أطراف العمل، والإقناع هو كلمة السر في تنفيذ الأفكار والسيناريو الخاص بالعمل الفني، وهذه طبيعة العمل الفني الناجح.

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