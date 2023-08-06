عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في 17 يوما.. Barbie يحقق مليار دولار عالميا | تفاصيل

Barbie
Barbie

حقق فيلم مارجو روبي الجديد Barbie إيرادات بلغت مليار دولار على مستوى العالم، بعدما تصدر البوكس أوفيس وشباك التذاكر العالمي خلال الأسابيع الثلاث الماضية. 

استطاع فيلم Barbie تحقيق المليار دولار الأولى له بعد 17 يوما من طرحه في دور العرض العالمية، والأمريكية ومازال عرضه في عدد من الدول العربية منها مصر معلقا حتى هذه اللحظة. 

يعد هذا الفيلم أول عمل تخرجه امرأة وهي جريتا جيروج ويتخطى حاجز المليار دولار خلال هذه المدة، وهو مرشح بقوة للتفوق في موسم الجوائز. 

لم يتوقع أحد أن يسبب فيلم Barbie هذا القدر من الجدل المثار منذ بدء عرضه بشكل خاص في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية بحضور أبطاله. 

يمثل فيلم Barbie تحديًّا كبيرًا في مسيرة بطلته مارجو روبي، وهو بمثابة البطولة المطلقة الأولى لها بعدما كانت من قبل بطلة في ظل نجوم هوليوود الكبار مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويل سميث وغيرهم.

يشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

Barbie البوكس اوفيس هوليوود ريان جوسلينج فيلم Barbie مارجو روبي ليوناردو دي كابريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

موضوعات متعلقة

30 مليون دولار إيرادات فيلم جيسون ستاثام الجديد Meg 2 في يومين

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

طرح البرومو الرسمي لفيلم أكرم حسني الجديد "العميل صفر"| فيديو

تكريم بيدرو ألمودوفار وسبايك لي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

تفوق في شباك التذاكر العالمي.. معلومات عن فيلم باربي وحقيقة منع عرضه

والله زمان.. حميد الشاعري يحيي الشركة المتحدة على مهرجان العلمين

هلا رشدي تشارك حميد الشاعري غناء "راحل معايا الليل" في العلمين

المايسترو هاني فرحات : أنا وأنغام مدرسة فنية واحدة من أيام عمري معاك

ترشيحاتنا

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

خبراء لـ صدى البلد: الجامعات المصرية حققت إنجازات في مجال التعليم العالي

مدحت العدل يفجر مفاجأة عن مشاركة الفنانة شيريهان في عمل جديد

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ