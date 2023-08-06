مدحت العدل يفجر مفاجأة عن مشاركة الفنانة شيريهان في عمل جديد

كشف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، تفاصيل جديدة بشأن العمل الفني الكبير الذي يعكف عليه للفنانة شيريهان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لدراسة معمقة حاليا.

وقال مدحت العدل، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن الجمهور ينتظر من شيريهان الكثير وذلك لأن اسمها كبير، مضيفا أن لدينا مشاريع كثيرة نفكر فيها للفنانة شيريهان.

شيريهان



وأضاف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، أن حاليا كل شيء يدرس بقوة، ونبحث عن اسم من اسماء كثيرة لعمل يليق بالفنانة شيريهان.