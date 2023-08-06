مساعد وزير الصحة الأسبق يكشف عن الأسباب الحقيقية لهجرة الأطباء

قال الدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة الأسبق، إن هناك عدة أسباب لهجرة الأطباء مثل عدم تقدير المجتمع لعمل الطبيب، والتعسف الإداري من المستويات العليا، خاصة مع الاطباء الصغار، خلاف تعقيدات فتح العيادات، وافتقاد الطبيب الرعاية الصحية اللازمة حال المرض.

وأضاف "السيد"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطبيب عندما يمرض لا يجد من يعالجه، معقبًا: "أنا كنت نائب وزير، وعندما ذهبت إلى أحد الزملاء الأطباء، حصل مني على 6000 جنيه كشف، الطبيب لا يجد مكان علاجه حال مرضه".

المستشفيات تفتقر إلى الأجهزة الطبية الحديثة

وأشارمساعد وزير الصحة الأسبق، إلى أن الكثير من المستشفيات تفتقر إلى الأجهزة الطبية الحديثة، وهذا لا يُمكن الطبيب من أداء عمله، كما أن الكثير من المستشفيات لا تحتوي على أجهزة التدريب، وهذا لا يُمكن الطبيب من رفع مستواه الطبي.

ولفت إلى أن 50% من الدفعات الطبيبة أصبحت الآن تستقيل من العمل في الحكومة، معقبًا: "ما يحدث الآن من هجرة الأطباء والاستقالات من الحكومة لم يحدث من قبل".

وأضاف أنه رغم كل المشاكل وهجرة الأطباء إلى الخارج إلا أنه ما زال النظام الصحي في مصر من أفضل النظم الإفريقية والعربية، مستطردًا: "الصورة ليس قاتمة بصورة كاملة على الإطلاق، وما زال هناك جزء إيجابي".