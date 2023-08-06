لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين من التهاون بشأن درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب بعض الاصابات مثل ضربات الشمس.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " التيفود وحمي الضنك من الأمراض المنتشرة في الصيف وننصح المواطنين بشرب الكثير من السوائل وعدم التعرض للحرارة".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن حملة 100 يوم صحة تستهدف كل مواطن مصري وجميع المقيمين على أرض الوطن وتقدم خدماتها للجميع مجانا في جميع المحافظات.