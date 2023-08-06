مستشار البنك الدولي السابق يتوقع مرونة في سعر صرف الجنيه

كشف الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق، أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبير وهناك مراجعات طيبة عن مؤشرات الاقتصاد في مصر.

وقال صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف صالح،:" أري أنه لا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، وأتمني مشاركة القطاع الخاص لتقوية الاقتصاد.

كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة.

وأضاف صالح،:" أري أنه لا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، وأتمني مشاركة القطاع الخاص لتقوية الاقتصاد.