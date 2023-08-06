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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات قياسية تضرب عاصمة ألاسكا بعد انفجار السد الجليدي| فيديو

صدى البلد

ضربت فيضانات قياسية عاصمة ألاسكا بعد انفجار السد الجليدي ، مما أدى إلى تدمير مبنى واحد على الأقل ودفع مسؤولي المدينة إلى إصدار أوامر إخلاء للسكان في أحد الشوارع.

تلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تقارير عن سقوط أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من جونو ليلة السبت مع ارتفاع منسوب المياه ، مما أدى إلى تآكل الضفاف.

تحدث فيضانات الأنهار الجليدية عندما تتسرب المياه المحاصرة من خلال شقوق في السدود الجليدية الرقيقة ، وهي ظاهرة تزايدت في جميع أنحاء العالم نتيجة لتغير المناخ.

بلغ مستوى المياه في بحيرة ميندنهال ما يقرب من 15 قدمًا (4.6 م) في وقت مبكر من صباح يوم الأحد ، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 ، و 5 أقدام فوق مستويات الفيضانات 'المعتدلة' ، وفقًا لـ NWS.

قالت NWS إن مستويات المياه تنحسر بسرعة على نهر مندنهال في ألاسكا صباح الأحد ، لكن التحذير من الفيضانات ظل ساريًا حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يزداد الطقس المتطرف نتيجة لتغير المناخ بفعل الإنسان ، حيث أفاد العلماء أنه لعب دورًا 'ساحقًا للغاية' في موجات الحرارة القياسية التي اجتاحت أمريكا الشمالية وأوروبا والصين في يوليو.

أدى ذوبان الأنهار الجليدية الناجم عن تغير المناخ وأمطار موسمية غزيرة بشكل غير عادي إلى غرق مساحات شاسعة من باكستان العام الماضي ، مما ألحق أضرارًا بالمحاصيل والبنية التحتية وقتل ما لا يقل عن 1700 شخص.

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