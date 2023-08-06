على البحر.. نجم الأهلي يوثق عطلته الصيفية مع أطفاله

حرص النجم ياسر ابراهيم، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بتفاصيل رحلته الصيفية التي يقضيها حالياً مع عائلته وأطفاله على إحدى الشواطئ.

ونشر مدافع الأهلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلالها علي شاطئ البحر برفقه أطفاله، أثناء قضاء العطلة الصيفية.



وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف ي المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.