نشر صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.
خالد الجندي: الأشعرية عقيدة الصحابة والقرآن الكريم
مستشارة الإمام الأكبر: رسالة الأزهر الشريف ومناهجه تستمد وسطيتها من الإسلام
هذه العبادات يجوز للحائض فعلها بلا إثم عليها.. الإفتاء توضح
تسبيح للرزق السريع مجرب .. احرص عليه 40 مرة يوميا
لماذا نهى النبي عن الاستلقاء على الظهر ووضع رجل فوق الأخرى؟ تحذير نبوي
ما هو سن المرأة الآيسة.. وكيف تعتد المطلقة ممتدة الطهر؟ الإفتاء تجيب