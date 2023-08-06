نشر صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

خالد الجندي: الأشعرية عقيدة الصحابة والقرآن الكريم



مستشارة الإمام الأكبر: رسالة الأزهر الشريف ومناهجه تستمد وسطيتها من الإسلام

