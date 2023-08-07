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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الجيزة .. مواطن يستغيث بالمسئولين لاستخراج كارنية الخدمات المتكاملة لنجله من ذوي الهمم

صدى البلد

ناشد المواطن سيد أحمد محمد، المقيم في محافظة الجيزة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لنجله من ذوي الاحتياجات الخاصة.


ويقول فى رسالته : نجلي " محمد" يعاني من ضمور العضلات والمخ، ويحتاج إلى معاش تكافل وكرامة، أنا مقدم لابني على كارت الخدمات المتكاملة و علي الرغم من تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ، ورفع درجات الاهتمام إلى أقصى درجة بـ«ملف ذوى الاحتياجات الخاصة»، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومي بالشوارع، ولكن يبدو أن روتين العمل الحكومي يعطل كل نداء ويقتل كل حلم خاص بالمعاق في مصر.

 


مناشدا المسئولين النظر إلى حالته نجله بعين الرحمة والعطف والموافقة على إصدار " كارنيه الخدمات المتكاملة " ومعاش تكافل وكرامة لأنه يحتاج إلى مصاريف علاج نظرا لكونه يعانى من ضمور العضلات والمخ  التابع لمكتب تضامن كفر طهرمس بفيصل بمحافظة الجيزة.

للتواصل مع الحاله من خلال رقم 
01204185550

01119435057

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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