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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مسن مريض بالقلب يناشد وزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة

صدى البلد

استغاث المواطن جمال يونس احمد يونس، البالغ من العمر ٦٦ عاما، المقيم في منطقة الجمالية التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين في وزارة الصحة لمساعدته في علاجه علي نفقة الدولة.


ويقول فى رسالته : انا رجل مسن وعلى المعاش أبلغ من العمر ٦٦ عاما، مريض قلب، واتكتب ليا علاج فوق الألفين جنيه وانا معاشي ١٨٠٠ جنيه وانا مش معايا تكلفة العلاج وظروفى المادية لا تتحمل، مش بيكفى الأكل والشرب والحياة العادية ".

 

وأضاف : بعد معاناة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء، أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج، مطالبا بمساعدته فى تكاليف العلاج على نفقه الدولة .


وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة.

للتواصل مع الحاله من خلال رقم

01156365625

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

العلاج على نفقة الدولة تكلفة العلاج منطقة الجمالية وزارة الصحة

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