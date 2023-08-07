سكان شارع رفيق عبد المجيد بالإسكندرية يشكون من انتشار الورش المهنية

اشتكى سكان شارع رفيق عبد المجيد التابع لحى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، للمسئولين لنقل الورش المهنية المنتشرة داخل الكتلة السكنية إلى منطقة صناعية رفقا بالسكان.

يقول المواطن محمد أحمد من الأهالي في شكواه: نحن سكان شارع رفيق عبد المجيد التابع لحى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية ، نعانى من وجود الورش المهنية التي غزت الشارع وتعمل على زيادة العوادم والأدخنة التي تؤدى إلى تدهور صحة المواطنين للمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم لا يتوقف، أصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة، بالإضافة للضجيج والبلطجة والأدخنة الضارة.

وأضاف: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش".



وناشد المسئولين بالنظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.