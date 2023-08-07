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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

جانب من الحضور
جانب من الحضور

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عدداً كبيراً من الحفلات الفنية لفرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية بعدة محافظات ساحلية خلال إجازة نهاية الأسبوع، ضمن فعاليات المبادرة ناشرة الفن الراقي.

 

 

إقبال جماهيري كبير بحفلات الجمعة والسبت 

شهد مساء يومي الجمعة والسبت إقبالاً جماهيرياً كبيراً بمصايف رأس البر، دمياط الجديدة، وبلطيم لمتابعة عروض الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، التي أصبحت جزءاً أساسياً من برنامج الترفيه لمصطافي هذه المدن، فقدمت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية والإنشاد الديني بقيادة الفنان أحمد إسماعيل مساء الجمعة لجمهور بلطيم الكبير باقة من أجمل الأغاني ومنها حلويين من يومنا والله أداء المجموعة، رايحة فين يا حاجة أداء نعيمة حمدي، قمر شهد حطيبة، مستنياك إسراء سمير، الفرح شهد واسراء وأمينة، سلم علي وفاء شاكر، لولا الملامة شهد، سواح أحمد، مديح في رسول الله الشيخ محمد إبراهيم، بينما التقى الجمهور مساء السبت مع عرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية والتي أبهرت الحضور بمجموعة من أشهر رقصاتها ومنها البمبوطية، أغاني بنات، التنورة، الحجالة.

 

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دمياط الجديدة 

واستقبل المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة مساء الجمعة نوعاً آخر من العروض التراثية وهو تراث مدينة مرسى مطروح حيث قدمت الفرقة أغاني منها الترحيب، لولاكي، والحبيبة، ورقصات السامر، والتنورة، والحجالة، بينما التقى الجمهور مساء السبت مع عرض آخر لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية وتراث السمسمية وباقة من أجمل الرقصات والتابلوهات الفنية ومنها يسعد صباح الحبايب، بتغني لمين يا حمام، من بورسعيد لراس البر، الجو جميل، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

 

 

رأس البر

وتراقص جمهور المسرح المقام بممشى شارع النيل برأس البر مساء الجمعة مع نغمات السمسمية التي قدمتها فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وعرض عدة فقرات منها السمسمية، أغنية يسعد صباح الحبايب، بتغني لمين يا حمام، من بورسعيد لراس البر، الجو جميل في العزبة وراس البر، يا عيني يا لالالي، يا أبو العيون السود، احنا البمبوطية، صياد، الليلة جميلة، وعادت مساء السبت من جديد فرقة مطروح للفنون الشعبية لتقدم فقراتها المميزة لجماهير رأس البر وأغاني لولاكي، والحبيبة، ورقصات السامر، التنورة، والحجالة.

 

ينظم العروض فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وفرع ثقافة كفر الشيخ، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، ومجلس أمناء دمياط الجديدة.

 

 

عروض فرع ثقافة دمياط

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الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني دمياط الجديدة راس البر ثقافة دمياط ثقافة كفر الشيخ

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