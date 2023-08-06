الشباب السعودي يتأهل بركلات الترجيح لنصف نهائي البطولة العربية بفوزه على الوحدة

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد فوزه على نظيره الوحدة الإماراتي، بركلات الترجيح بنتيجة ٥-٤ ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات ربع نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة ٢٧ حصول إياجو سانتوس، لاعب الشباب السعودي على بطاقة حمراء.

تشكيل الشباب السعودي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور- إياجو سانتوس- حسان تمبكتي- حسين الصبياني.

خط الوسط: جوستافو كويلار- رياض شراحيلي-حسين القحطاني.

خط الهجوم: بانيجا- عبدالله الجوعي-هتان باهبري.

تشكيل الوحدة الإماراتي:

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: لوكاس- علاء زهير- نورلاهي-ألان.

خط الوسط: طحنون الزعابي-عبد الله كاظم- عبدالله الكربي.

خط الهجوم: جواو- جوانكا- روبين

وسيلاقي فريق الشباب السعودي نظيره الهلال في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.