عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور تستعرض أنوثتها بفستان صيفي جريء

صدى البلد

خطفت الفنانة نورهان منصور، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وبدت "نورهان منصور" بإطلالة أنثوية لافتة، حيث ارتدت فستانا جريئا عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٠٣٣٣٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_٠٣٣٣٤٣

نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

وشاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

“نصيبي وقسمتك” 

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

تدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابها، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفها على نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ