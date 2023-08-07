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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة  الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والتي تزور المحافظة، لدعم جهود تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية" على أرض المحافظة ولقاء القائمين على عمل المبادرة، في إطار أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وحرصًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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واستعرض المحافظ الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المحافظة، مُشيدًا بالإقبال الذي تحظى به، كما بحث مع أعضاء اللجنة ما يتطلبه عمل المبادرة من إمكانات مادية وبشرية لدعم أعمالها والتوسع فيها؛ مُوجهًا بتذليل العقبات وتيسير عمل القائمين عليها، وتكثيف حملات التوعية بالمبادرة؛ للوصول لكافّة السيدات المستهدفات بالحملة حرصًا على سلامتهن وصحتهن.

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