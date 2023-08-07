عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مباشرة على X .. إيلون ماسك يصارع مارك زوكربيرج داخل قفص| تفاصيل

إيلون ماسك يصارع
إيلون ماسك يصارع مارك زوكربيرج ،، GETTY IMAGES

أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X أن المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيتم بثها مباشرة على منصة X "تويتر" سابقا، وذلك بعدما أثيرت فكرة المعركة الشهر الماضي. 

 

وقال إيلون ماسك على حسابه الرسمي بـ X “إنه كان يرفع الأثقال على مدار اليوم ، ويستعد للقتال ، مضيفًا أن جميع العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى”.      

 

ولم يقدم ماسك مزيدًا من التفاصيل حول المصارعة. ويبدو أن المليارديران ماسك وزوكربيرج قد اتفقا على الاشتراك في مصارعة داخل قفص، وذلك بعدما أثيرت فكرة المصارعة الشهر الماضي عندما أطلق زوكربيرج منافسًا جديدًا لـX وهو تطبيق Threads.  

 

ورد زوكربيرج على ماسك عبر Threads ، "ألا يجب أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟". 

 

وأضاف: “أنا مستعد، واقترحت 26 أغسطس عندما تحدى ماسك لأول مرة. لكنه لم يؤكد ذلك”، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية. 

 

ومنذ استحواذ ماسك على X حاليا، تويتر سابقا في شهر أكتوبر العام الماضي، تسببت السياسة  الخاصة بإدراته للشركة في إحداث عدة مشكلات كبيرة منها مشكلات إدارية أدت إلى تسريح أكثر من نصف العاملين، وأخرى فنية تسببت في انتشار منشورات للمضايقات وخطاب الكراهية على المنصة. 

 

 

 

الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا منصة X ميتا مصارعة مارك زوكربيرج شركة ميتا تطبيق Threads إيلون ماسك الأعمال الخيرية Threads تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ترشيحاتنا

أحدث اسعار شيفروليه MOVE موديل 2024 بالسوق المصري

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

قبل نتائج التضخم الأمريكي.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

الأهلي يدرس بعض الترشيحات لبديل علي معلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الكاجو؟

بفستان جريء.. الهام شاهين تثير الجدل برفقة ابنة شقيقتها من لبنان

من أمام منزل عائلتها.. درة تثير الجدل بإطلالات جريئة

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ