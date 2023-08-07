مباشرة على X .. إيلون ماسك يصارع مارك زوكربيرج داخل قفص| تفاصيل

أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X أن المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيتم بثها مباشرة على منصة X "تويتر" سابقا، وذلك بعدما أثيرت فكرة المعركة الشهر الماضي.

وقال إيلون ماسك على حسابه الرسمي بـ X “إنه كان يرفع الأثقال على مدار اليوم ، ويستعد للقتال ، مضيفًا أن جميع العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى”.

ولم يقدم ماسك مزيدًا من التفاصيل حول المصارعة. ويبدو أن المليارديران ماسك وزوكربيرج قد اتفقا على الاشتراك في مصارعة داخل قفص، وذلك بعدما أثيرت فكرة المصارعة الشهر الماضي عندما أطلق زوكربيرج منافسًا جديدًا لـX وهو تطبيق Threads.

ورد زوكربيرج على ماسك عبر Threads ، "ألا يجب أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".

وأضاف: “أنا مستعد، واقترحت 26 أغسطس عندما تحدى ماسك لأول مرة. لكنه لم يؤكد ذلك”، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ومنذ استحواذ ماسك على X حاليا، تويتر سابقا في شهر أكتوبر العام الماضي، تسببت السياسة الخاصة بإدراته للشركة في إحداث عدة مشكلات كبيرة منها مشكلات إدارية أدت إلى تسريح أكثر من نصف العاملين، وأخرى فنية تسببت في انتشار منشورات للمضايقات وخطاب الكراهية على المنصة.