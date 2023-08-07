رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

حرص المستشار مرتضى منصور، على التعليق على قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأصدر النادي الأهلي قرارًا يوم الجمعة الماضي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، وتعيين خالد بيبو، مديرًا للكرة.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الشخصية على يوتيوب: سيد عبدالحفيظ، انتهى دوره في الأهلي، هو كان موجود عشان يستفزني، أقوم أنا أرد، خلاص أنا مش موجود، ووجوده في الملعب الرياضي ملوش لازمة.

وأضاف: عبدالحفيظ، كان موجود عشان يستفزني، دلوقتي هيستفز مين؟ أنا بره وهو كان متعين عشان كده.