مش كولر.. مفاجأة بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي |فيديو

كشف الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أن معظم الجماهير بالنادي الأهلي، غير راضية عن رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، من الجهاز الفني لـ النادي الأهلي.

كولر ورحيل سيد عبد الحفيظ

وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الكابتن سيد، كان على علم بالرحيل منذ أسبوع مضي، وأن المدير الفني لـ الأهلي كولر لم يكن لديه يد في رحيل سيد.

وأشار إلي أن سيد رحل بشكل راضي، وأن سيد ترك الجهاز، وهناك توافق بين سيد و النادي الأهلي، ولا توجد أي مشكلات.

سيد رفض العمل بلجنة الكرة

ولفت إلي أن سيد رفض أن يعمل بـ لجنة الكرة، وذلك حتي لا تحدث مشكلات بعد ذلك، ويكون هناك خلاف بينه وبين الكابتن خالد بيبو.

وتابع: “سيد مدير كرة بالنادي الأهلي لمدة 13 عامًا ماضيًا، وكان يعمل من أجل النادي الأهلي”.

