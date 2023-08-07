عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: الأهلي عينه على زيزو.. وقرار رحيل عبدالحفيظ كان مفاجأة كبيرة

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه مستقبلًا، مشيرا إلى أنه لو رحل اللاعب عن القلعة البيضاء فلن يعود مجددًا وسينضم للمنافس التقليدي.

 

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد ضم زيزو، بينما فتوح يريد تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة".

 

وأضاف: "لم يكن أحد يعلم شئ عن رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي، حتى أعضاء مجلس الإدارة لم يكن لديهم أي شئ عن هذا الملف، والأهلي لديه كوادر كثيرة ووجود عبدالحفيظ لمدة 13 عام كثير للغاية، لابد أن يتم الدفع بوجوه جديدة".

 

وأكمل: "قرار سيد عبدالحفيظ كان مفاجئ للغاية خاصة بعد تحقيق 5 بطولات في الموسم الحالي، والتغيير سنة الحياة، وبالتأكيد سيكون هناك ضغوط كبيرة على خالد بيبو، وسيكون هناك مقارنة مع عبدالحفيظ في كل موقف، والأمور تغيرت عن السابق، والسيطرة على غرفة الملابس أصبحت صعبة لأن اللاعبين اصبحوا يتقاضوا اموال كثيرة".

 

وزاد: "لا يجوز المقارنة مطلقا بين سيد عبدالحفيظ الذي عمل 13 عاما في النادي الأهلي، وخالد بيبو الذي تولى المهمة منذ ساعات قليلة".

 

وأكد: "كولر لديه إصرار على ضم مهاجم قوي، وهناك مفاضلة بين 3 لاعبين لضم احدهما، وفرص سوزا تراجعت بنسبة كبيرة في الانتقال للأهلي، والفريق خاض الموسم الماضي بدون رأس حربة وموقف كهربا غير واضح وكذلك بيرسي تاو إصاباته كثيرة والاعتماد عليه في مركز الجناح بشكل أفضل، وصلاح محسن قادر على اللعب أيضا بشكل أساسي".

أحمد سيد زيزو أحمد الخضري رحيل سيد عبدالحفيظ زيزو لاعب الزمالك سيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ترشيحاتنا

تعرف على رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب واتساب قبل سفره لـ سويسرا

قم بتثبيته فورا.. تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخضري: الأهلي عينه على زيزو.. وقرار رحيل عبدالحفيظ كان مفاجأة كبيرة

لحظة العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

مطار القاهرة.. ضبط راكبة قادمة من جدة حاولت تهريب مستحضرات تجميل

مصر تطلب استضافة اجتماع الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان عام 2025

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ