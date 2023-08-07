الخضري: يجب فتح باب الاحتراف أمام المواهب الشابة

طالب الناقد الرياضي أحمد الخضري، بفتح المجال أمام احتراف اللاعبين الشباب مثلما فعل الأهلي مع عمر سيد معوض وتركه يخضع لفترة معايشة في ريال بيتيس على أمل احترافه أوروبيا.

وقال الخضري في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كل الأطراف سوف تستفيد من احتراف اللاعبين الشباب، وسوف يستفيد منتخب مصر من هؤلاء المواهب في المستقبل".

واضاف: "لابد أن يراجع محمود كهربا نفسه بشأن العقوبات الكثيرة التي تُفرض ضده، ولو كنت مكان كهربا فلن أسدد الغرامة إلا في حالة الوصول لأخر مرحلة من التقاضي، لكن هل الغرامة جاهزة أم لا، ولابد أن يأتي اليوم الذي ستنتهي فيه هذه القضية بأي حال من الأحوال".

وأتم: "لابد من الغاء الفقرات التحكيمية في الاستوديوهات، مع إعطاء الحكام مستحقاتهم المالية، والخبراء الاجانب لم يفيدوا الحكام، لكن الموجود حاليا أفضل نسبيا من كلاتنبرج".