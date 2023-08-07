كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

شارك لاعب الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما فيديو عبر حسابه الرسمي علي "تويتر"

وظهر كريم بنزيما في الفيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام، أثناء تأدية مناسك العمرة وعلق قائلا: "الحمد لله".

انتقل النجم العالمى لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما الى الدورى السعودى ، بعد انضمامه الى صفوف نادي اتحاد جدة ، فى صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.





ووقع كريم بنزيما على عقد يربطه مع اتحاد جدة السعودي حتى 2026،على أن يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 200 مليون يورو سنويًا ، وعلى الفور اصبح الدورى السعودى محط انظار الملايين حول العالم ، ولوجود أيضا النجم الاسبانى كريستيانو رونالدو.