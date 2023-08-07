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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن بحث الأهلي عن مهاجم جديد بعد وقف التفاوض مع سوزا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقال شوبير عبر “راديو شوبير” أن الأهلي يبحث عن مهاجم جديد بعد وقف التفاوض مع سوزا، مؤكداً إن لم يكن المكان أجنبي يقع الإختيار علي صلاح محسن".

 

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي الأهلي اتخذوا قراراً بشأن مصير صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد عودته من الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

 

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"وربط السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصير صلاح محسن مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وتابع: "وفي حال ضم مهاجم أجنبي سيوافق كولر على تجديد إعارة صلاح محسن مرة أخرى وفي حال تعثر ضم اللاعب سيتم الإبقاء على اللاعب في الموسم الجديد".

شوبير مهاجم الاهلى

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