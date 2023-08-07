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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلتزام.. رامي عباس يرد على عرض اتحاد جدة الخيالي لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، موقف اللاعب من عرض اتحاد جدة السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” "إذا كنا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام ما كنا جددنا العقد الصيف الماضي.

وأضاف وكيل أعمال الفرعون المصري: "محمد لا يزال ملتزما مع النادي".

وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد قالت اليوم، الاثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم محمد صلاح.

وقال مصدر موثوق لصحيفة الرياضية السعودية: “صحيحٌ. هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى”.

وأضاف المصدر ذاته: “لابدَّ أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا”.

وأوضحت لـ “الرياضية” مصادرُ، أن عرض النادي الغربي لصلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

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