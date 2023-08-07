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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة والأوقاف | أبرز مذكرات التفاهم اليوم بين مصر والأردن

صدى البلد

عرضت القناة الأولى، بثا مباشرا لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتوقيع عدد من الوثائق في إطار تعزيز التعاون بين مصر والأردن.

 

وتم توقيع مذكرة تفاهم، في البرنامج التنفيذي الثامن في مجال القوى العامة، ووقع من الجانب المصري وزير القوى العامة حسن شحاته.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتضامن الاجتماعي، وبين مصر ووقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وتم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة في مصر و الأردن، ووقع من الجانب الأردني الدكتور فارس الهواري وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، من الجانب المصري.

وتم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الأوقاف، والخدمات البريدية.

 

مصطفى مدبولي مدبولى الأردن

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