الخصاونة : مضاعفة قدرات الكهرباء بين الأردن ومصر

أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، أنهم يعملون على تعزيز التعاون بين مصر والأردن و العراق، وأنه سيكون هناك مضاعفة قدرات الكهرباء بين الأردن ومصر.

وأضاف خلال كلمته بعد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية عمان، أنه تحدث مع الدكتور مصطفي مدبولي، بالاستفادة من ربط الغاز، و أهم القضايا السياسية، ومشروع خط النقل العربي لتعزيز التجارة، الذي يربط أفريقيا بأسيا.

ولفت إلي أن هناك حديث مع مدبولي عن التكامل في مجالات البنية التحتية، وأن يكون هناك محافظة على الجاليات المصرية في الأردن.