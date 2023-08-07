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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري حول الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم مؤتمرا جماهيريا حول "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية"، شارك فيه مسؤولون من البنك المركزي ومديرية الزراعة  وممثلون عن بعض البنوك الحكومية المهتمة بدعم المزارعين، في حضور مزارعين ومستثمرين في قطاع الزراعة، بقاعة المركز.

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استهدف المؤتمر بحث آليات دعم وتمويل الزراعات التعاقدية من أجل التوسع في هذه المحاصيل لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما وأن الزراعة هي المهنة الأساسية في محافظة الوادي الجديد والمجال الاستثماري الأكثر قبولا في المحافظة.

استيراد السلع الأستراتيجية استهدف الاستثمار الاستراتيجي المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة السلع الاستراتيجية الزراعات التعاقدية تمويل المشروعات حقيق الأمن الغذائي حافظة الوادى الجديد لمشروعات التنموية لسلع الإستراتيجية

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