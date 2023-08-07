مؤتمر جماهيري حول الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم مؤتمرا جماهيريا حول "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية"، شارك فيه مسؤولون من البنك المركزي ومديرية الزراعة وممثلون عن بعض البنوك الحكومية المهتمة بدعم المزارعين، في حضور مزارعين ومستثمرين في قطاع الزراعة، بقاعة المركز.



استهدف المؤتمر بحث آليات دعم وتمويل الزراعات التعاقدية من أجل التوسع في هذه المحاصيل لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما وأن الزراعة هي المهنة الأساسية في محافظة الوادي الجديد والمجال الاستثماري الأكثر قبولا في المحافظة.