عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظمه جامعة حلوان.. تعرف على تاريخ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية

صدى البلد

تاريخ اسبوع شباب الجامعات مميز وحافل تشرف جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتنظيم فعالياته هذا العام سبتمبر - ٢٠٢٣ وهو مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة.

وقد افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل.

وفي عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين، ثم نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات، ثم جامعة دمشق السورية التي نظمت الأسبوع الرابع في سوريا تماشيا مع الوحدة العربية.

عقب فترة توقف حملت جامعة قناة السويس، شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987 ،ثم تبعتها جامعة القاهرة التي نظمت الأسبوع الثاني عام 1991 ،تلتها جامعة الزقازيق، والتي نظمت الأسبوع الثالث عام 1996.

وكان الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999 ،ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس 2001 ،ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في 2003.

واستضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005 وفي عام 2007 ،كان موعد الأسبوع الثامن، والذي شهدته جامعة المنوفية، والذي افتتحه الرئيس مبارك، بمشاركة نحو 21 جامعة حكومية وفي عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة.

txt

رئيس جامعةحلوان يفتتح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالة الكليات

txt

13 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

txt

تعرف على أماكن عقد أنشطة وفعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ13

txt

جامعة حلوان تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق .. اليوم

txt

طب بيطرى جامعة بدر تنظم زيارة تدريبية لأكبر مزرعة جاموس بمصر.. صور

txt

قنديل: معامل جامعة حلوان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 - 2024

txt

حلوان تبحث شروط ضم المتطوعين لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات

txt

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

txt

جامعة حلوان في أسبوع | أسرة من أجل مصر تنظم معرض الابتكارات .. تطوير البنية التحتية وأماكن تسكين الطلاب

txt

 رئيس جامعة حلوان يتابع تطوير البنية التحتية والتجهيزية للطرق

أما الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام 2015 ،فقد نظم برعاية وحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي غادر إلى جامعة قناة السويس لحضورحفل الافتتاح، بالإضافة إلى الالتقاء برؤساء الجامعات والطلاب بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من 25 جامعة مصرية، تحت شعار "بالعلم والشباب.. تحيا مصر".

وقامت جامعة كفرالشيخ باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثاني عشرـ فبراير 2019.

وتشرف جامعة حلوان باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر ـ سبتمبر 2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس جامعةحلوان يفتتح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالة الكليات

13 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

تعرف على أماكن عقد أنشطة وفعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ13

جامعة حلوان تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق .. اليوم

طب بيطرى جامعة بدر تنظم زيارة تدريبية لأكبر مزرعة جاموس بمصر.. صور

قنديل: معامل جامعة حلوان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 - 2024

حلوان تبحث شروط ضم المتطوعين لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

مباشر للجميع | نبيلة عبيد تعلن مفاجأة كبيرة لجمهورها .. خاص

معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك | تفاصيل

بدء جلسة النطق بالحكم على قاتل عشيق زوجة والدة

كانت ناجحة.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

6 آلاف صاروخ يوميًا.. إسرائيل تتوقع سيناريو مرعبًا للحرب مع حزب الله

الحوار الوطني يعقد مناقشات خاصة عن النظام الانتخابي والهوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ