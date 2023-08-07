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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن تسديد الزمالك راتب أوسوريو

أحمد حسن
أحمد حسن

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تسديد الزمالك راتب اوسوريو خلال ساعات عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: سنسدد راتب شهرين لأوسوريو خلال ساعات".

 

حذر أحمد حسام ميدو من إمكانية رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو سيرحل عن الزمالك إذا لم يحصل على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة وكذلك جهازه المعاون". 
وأضاف: "هل ستتركون الزمالك لتقديم موسم كارثي جديد؟".
واختتم: "أنا مؤمن بأن نادي الزمالك له حق عليا، وبخدم النادي، وأنا مع الزمالك، ولست مع أي فرد ضد آخر".

أحمد حسن الزمالك

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