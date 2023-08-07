أحمد حسن يعلن تسديد الزمالك راتب أوسوريو

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تسديد الزمالك راتب اوسوريو خلال ساعات عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: سنسدد راتب شهرين لأوسوريو خلال ساعات".

حذر أحمد حسام ميدو من إمكانية رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو سيرحل عن الزمالك إذا لم يحصل على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة وكذلك جهازه المعاون".

وأضاف: "هل ستتركون الزمالك لتقديم موسم كارثي جديد؟".

واختتم: "أنا مؤمن بأن نادي الزمالك له حق عليا، وبخدم النادي، وأنا مع الزمالك، ولست مع أي فرد ضد آخر".