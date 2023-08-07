معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك | تفاصيل

تعمل الإطارات بالسيارة علي تعزيز أداء السيارة وتحسين عملية القيادة لتصبح آمنة واحترافية ، وبالتالي يجب الاهتمام بإطارات السيارة ، ويجب إلا يتم ترك الإطارات بدون تغير كل فترة حسب صلاحية الإطارات ومدة استخدامها والمسافة التي تقطعها السيارة .

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

تعمل الإطارات أيضا علي تحسين استهلاك الوقود بالسيارة وذلك عندما تكون بحالة جيدة، بالإضافة الي أنها تجعل مظهر السيارة الخارجي أنيق ومميز ، ويدل علي نظافة السيارة .

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من المعلومات الهامة التي يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك منها تاريخ الإنتاج ، والسنة ، والأسبوع الذى صنع به والسرعة التي يتحملها إطار السيارة :

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

1- حرف L يعني السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 120 كم/ساعة .

2- حرف M السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 130 كم/ساعة .

3- حرف N السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 140 كم/ساعة .

4- حرف P السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 160 كم/ساعة .

5- حرف Q السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 170 كم/ساعة .

6- حرف R السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 180 كم/ساعة .

7- حرف H السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 200 كم/ساعة فيما أعلي .

8- عدد 2922 في علي الإطار يعني أن العجلة صنعت في الأسبوع 29 من عام 2022، وذلك مثال لتطبيقه علي جميع أنواع الإطارات.