معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك | تفاصيل

تعمل الإطارات بالسيارة علي تعزيز أداء السيارة وتحسين عملية القيادة لتصبح آمنة واحترافية ، وبالتالي يجب الاهتمام بإطارات السيارة ، ويجب إلا يتم ترك الإطارات بدون تغير كل فترة حسب صلاحية الإطارات ومدة استخدامها والمسافة التي تقطعها السيارة .
تعمل الإطارات أيضا علي تحسين استهلاك الوقود بالسيارة وذلك عندما تكون بحالة جيدة، بالإضافة الي أنها تجعل مظهر السيارة الخارجي أنيق ومميز ، ويدل علي نظافة السيارة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من المعلومات الهامة التي يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك منها تاريخ الإنتاج ، والسنة ، والأسبوع الذى صنع به والسرعة التي يتحملها إطار السيارة :
1- حرف L يعني السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 120 كم/ساعة .
2- حرف M السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 130 كم/ساعة .
3- حرف N السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 140 كم/ساعة .
4- حرف P السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 160 كم/ساعة .
5- حرف Q السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 170 كم/ساعة .
6- حرف R السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 180 كم/ساعة .
7- حرف H السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 200 كم/ساعة فيما أعلي .
8- عدد 2922 في علي الإطار يعني أن العجلة صنعت في الأسبوع 29 من عام 2022، وذلك مثال لتطبيقه علي جميع أنواع الإطارات.