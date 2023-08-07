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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك | تفاصيل

معلومات هامة يجب
معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

تعمل الإطارات بالسيارة علي تعزيز أداء السيارة وتحسين عملية القيادة لتصبح آمنة واحترافية ، وبالتالي يجب الاهتمام بإطارات السيارة ، ويجب إلا يتم ترك الإطارات بدون تغير كل فترة حسب صلاحية الإطارات ومدة استخدامها والمسافة التي تقطعها السيارة .

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

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معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

تعمل الإطارات أيضا علي تحسين استهلاك الوقود بالسيارة وذلك عندما تكون بحالة جيدة، بالإضافة الي أنها تجعل مظهر السيارة الخارجي أنيق ومميز ، ويدل علي نظافة السيارة .

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من المعلومات الهامة التي يجب معرفتها قبل  شراء إطارات لسيارتك منها تاريخ الإنتاج ، والسنة ، والأسبوع الذى صنع به والسرعة التي يتحملها إطار السيارة :

معلومات هامة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك

1- حرف L يعني السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة  120 كم/ساعة .

2- حرف M  السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 130 كم/ساعة .

3- حرف N  السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 140 كم/ساعة .

4- حرف P  السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 160 كم/ساعة .

5- حرف Q  السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 170 كم/ساعة .

6- حرف R  السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 180 كم/ساعة .

7- حرف H السرعة القصوى التي تتحملها العجلة علي سرعة 200 كم/ساعة فيما أعلي .

8- عدد 2922 في علي الإطار يعني أن العجلة  صنعت في الأسبوع 29 من عام 2022، وذلك مثال لتطبيقه علي جميع أنواع الإطارات.

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