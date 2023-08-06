فيات ونيسان .. سيارات 2023 بدون أوفر برايس | صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات التي يبحث عنها المصريين ، خصوصا بعد توافر العديد من الطرازات بالسوق المصري بعد الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم توافر العديد من قطع غيار السيارات التي تدخل في الصناعة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الجديدة التي تباع بدون أوفر برايس ، منها فيات تيبو ، وهيونداي إلنترا، وشيري اريزو 5، وشيفروليه أوبترا ، ونيسان صني :

1- فيات تيبو السيدان

تستمد سيارة فيات تيبو السيدان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر.

فيات تيبو السيدان

تبدأ أسعار سيارة فيات تيبو السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من 870 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 100 ألف جنيه .

2- نيسان صني

تتسارع سيارة نيسان صني موديل 2023 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر.

نيسان صني

كانت تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2023 بفئة واحدة يصل سعرها داخل سوق السيارات المصري الي 608 ألف جنيه، وهي الآن غير متوافرة .

3- شيفروليه أوبترا السيدان

تنتج سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان قوة تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر.

شيفروليه أوبترا السيدان

تأتي شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان داخل السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه، وتصل الي 691 ألف جنيه .

4- شيري اريزو 5 الصينية

تستخدم سيارة شيري اريزو 5 الصينية علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيري اريزو 5 الصينية

تباع سيارة شيري اريزو 5 الصينية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 620 ألف جنيه، وتتوافر بفئة واحدة .

5- هيونداي إلنترا اتش دى السيدان

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا اتش دى الي 100 القصوى الي 182 كم/ساعة، وتخرج قوة 121 حصان، وتتصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في 11.3 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هيونداي إلنترا اتش دى السيدان

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 السيدان تباع في السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 850 ألف جنيه .