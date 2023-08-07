المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

أقيمت مساء أمس الأحد، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الليلة الثانية للعرض المسرحي «مسافر ليل» لنوادي مسرح الأنفوشي، ضمن مشاركات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر.

فريق العمل

«مسافر ليل» نص شعري مسرحي للكاتب صلاح عبدالصبور، تنفيذ إضاءة وإخراج أحمد علاء علي، ديكور لبنى الإمام، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، ملابس عبير عصام، تصميم دعاية محمد أيمن، وبطولة: أحمد إيهاب في دور الراوي، محمد خالد في دور الراكب، عمر الشرنوبي في دور عامل التذاكر.

أحداث العرض المسرحي

تتمحور أحداث العرض بشكل عبثي عن الصراع الأبدي بين الخير والشر، والظالم والمظلوم، المتمثل بين السلطة والشعب، وهل يمكن أن يتحقق العدل في يوم من الأيام.

مشهد من العرض المسرحي

«مسافر ليل» من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن نوادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

مخرج العرض المسرحي

قال أحمد علاء، مخرج العرض المسرحي «مسافر ليل»، إن النص يتناول عدة أفكار فلسفية عن الظالم والمظلوم والقاهر والمقهور، والطغيان على مر العصور وعن طغاة التاريخ مثل هتلر وآخرين، وذلك من خلال شخصية الراكب الذي يمثل عامة الشعب وعامل التذاكر بشخصية الطاغي.

مشهد من العرض المسرحي

وعن ديكور العرض، أضاف أحمد علاء: استناداً للموضوع المكتوب بالنص كبطن الحوت الميت، تم تنفيذ الديكور بشكل تعبيري تجريدي لشكل الحوت الميت، وعبرنا من خلال الإضاءة عن الانتقالات الشعورية عند الحالات الموجودة، بحيث نقدم صوراً كثيرة من نفس الديكورات الموجودة على خشبة المسرح.

لجنة التحكيم

أقيم العرض بحضور لجنة التحكيم ويترأسها الفنان أشرف عبدالغفور، وعضوية كل من المخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والفنان مجدي كامل، د. سحر الهلالي، والناقد جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

مشاركة قصور الثقافة

وشهدت الأيام السابقة مشاركة قصور الثقافة بعروض «السراج» لفرقة قصر ثقافة طنطا، و«عادلون» لإقليمية بورسعيد، و«سالب واحد» لفرقة المحمودية، على مسرحي الغد والسامر، وتقدم في الفترة المقبل عرضي «يهودي مالطا» لقومية الإسكندرية، يومي 8 و9 أغسطس، و«رضا» لقومية الإسماعيلية، يومي 11 و12 أغسطس الجاري، على مسرح السامر بالعجوزة.