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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب لبن واحد .. طريقة عمل الكريمة اللبناني بأقل التكاليف

صدى البلد

تعد الكريمة اللبناني من أساسيات الطبخ المبتكر الذي تعطي مذاق افضل الأطعمة واليكم الطريقة  بكوب
لبن واحد فقط بدون أي إضافات أخرى والطعم فلاحي أصلي 


المكونات :-
كيلو من اللبن كامل الدسم.
كوب ماء مثلج
طريقة تحضير الكريمه اللباني 
في وعاء على نار متوسطة، قومي بوضع كيلو اللبن حتى يتم الغليان.
بعد غليان اللبن ارفعيه من على النار، واتركيه جانبا، ولكن لا تتركيه حتى يكون وش.
في وعاء عميق ضعي المياه المثلجة.
وفي وعاء فارغ عميق أيضا نضعه أعلى
وعاء الماء المثلج، ونبدأ بسكب اللبن داخله ببطء.
ونحضر مضرب كهربائي، ونبدا بضرب اللبن لمدة دقائق، حتى تظهر كريمة ذات قوام طري.
بعد ذلك نضع الكريمة داخل الثلاجة لمدة ساعتين.
نخرجها من الثلاجة ونقوم بخفقها مرة أخرى بالمضرب، حتى تتكون طبقة رقيقة فوق الكريمة، نتخلص منها.
ونستمر بخفق الكريمة، حتى يصبح قوامها كقوام الزبدة.
يمكن حفظ هذه الكريمة في الثلاجة لمدة 5 أيام فقط.

اللبن كامل الدسم الكريمة اللباني الكريمة لبن كامل الدسم مضرب كهربائي المياه المثلجة

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بكوب لبن واحد .. طريقة عمل الكريمة اللبناني بأقل التكاليف

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