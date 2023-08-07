بعد اليابان.. دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، أن أوزبكستان قررت إعفاء حاملي جوازات السفر القطرية من تأشيرة الدخول.

وقال مصدر مسؤول في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية إن الإعفاء سيكون لمدة 30 يوما من تاريخ الوصول.

وفي يونيو الماضي، وقع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين إلى جانب خطاب نوايا، وبرنامجي تعاون.

والاسبوع الماضي، صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ، أن السلطات اليابانية ستقوم بتفعيل نظام إعفاء المواطنين القطريين من التأشيرة اليابانية في قطر، اعتباراً من ٢١ أغسطس الحالي .

وسيمكن النظام المواطنين من التقديم الكترونيا إلى سفارة اليابان في الدوحة لتسجيل جوازات السفر الخاصة بهم ، ثم إكمال تسجيل الإعفاء من التأشيرة( JAVES) عبر الإنترنت، بحسب موقع وزارة الخارجية.

