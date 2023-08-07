وزراء خارجية دول جوار السودان يلتقون الرئيس التشادي في ندجامينا

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، ووزراء خارجية دول جوار السودان مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبى في ندجامينا.



وتوجه شكري إلى تشاد أمس الأحد وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الجاري بالقاهرة.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ علي وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.



